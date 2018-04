Brabus SL Roadster is een echte bruut

Door: AUTO55

Dat de Duitse tuner van geen kleintje vervaard is weten we al langer. Ook deze keer zit men er pal op door de al niet onaardige Mercedes SL 500 onder handen te nemen. De 4,7l V8 kreeg extra vermogen, waardoor het totaal nu aftikt op 520pk, een winst van 85 eenheden. Het maximale koppel ging ook de lucht in, tot 820Nm, waardoor het welbekende sprintje nog maar 4,4 seconden in beslag neemt. Een doordeweekse SL 500 doet er minstens twee tienden langer over. Wat de topsnelheid betreft laat Brabus de keuze aan de koper. Wil die de Duitse gentlemen's agreement eerbiedigen, dan blijft deze zoals vanouds begrensd op 250km/u. Wie zich van deze ongeschreven regel niets aantrekt kan opteren voor een top van 275 tot zelfs 300km/u. Die laatste graag, ook al ben je er in se bitter weinig mee.

Naast de testosteroninjectie, die zich uiteraard ook naar de buitenkant vertaalt, kreeg ook de ophanging een aangepaste kuur. En daarvoor ging men bij Bilstein aankloppen, een beetje de expert ter zake. We sluiten af met een nieuw uitlaatsysteem in roestvrij staal, voorzien van kleppen om de akoestiek te verbeteren. De oren willen immers ook wel wat. De fotoreeks kan je hier bekijken.