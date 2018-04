Door: AUTO55

180.000 mag de Peugeot 208 R5 maximaal kosten, zonder belastingen wel te verstaan. Dat is slechts één van de vele regels waaraan de bolides van het nieuwe FIA R5 reglement vanaf 2013 moeten voldoen, een rallycategorie die voortbouwt op de S2000 klasse maar dan zodanig aangepast dat het hele zaakje wat goedkoper wordt. Wat natuurlijk nooit of te nimmer lukt, maar dat mag de pret niet drukken. Andere vereisten om een R5 monster in te kunnen schrijven zijn onder meer het verkopen van minimaal 25.000 stuks, vierwielaandrijving, een sequentiële versnellingsbak met vijf verzetten, géén centraal differentieel en een ophanging met een lange veerweg. Met een wagen die minder dan 1.200kg weegt tenslotte, moeten de constructeurs niet afkomen.

Peugeot ziet het allemaal best zitten, want al die ingrediënten waren reeds aanwezig in de 207 S2000, zowat de koning van deze klasse de laatste jaren. Vanaf 2013 doen de Fransen dus weer mee, zij het dan met een R5 creatie op basis van de nieuwe 208. En het zit ze mee, want een andere niet onbelangrijke vereiste die de FIA oplegt, is het gebruik van drukgevoede 1.6 benzinemotoren. Toevallig hebben ze er bij Peugeot zo eentje liggen, want het uitstekende 1.6 THP blok dat onder meer in de Citroen DS3 en Peugeot RCZ wordt aangeboden (en ook te vinden is in een hele resem andere wagens) kan volgens het merk makkelijk 280pk aan. Genoeg voor de 208 R5 hopen ze, en dat gaan ze in de praktijk ook even nagaan tegen het einde van dit jaar. Als die tests bevredigen, gooit Peugeot het monstertje, waarvan we voorlopig enkel een plaagfoto krijgen, vanaf medio 2013 op de markt. Voor welke prijs is nog niet gekend, wel dat de bolide dus zal mogen aantreden in diverse rally-kampioenschappen.