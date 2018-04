Hyundai i30 verliest twee deuren in Parijs

Door: TB

Hyundai heeft de nieuwe i30 nog niet als driedeurs aangeboden, maar daar komt verandering in. Op het salon van Brussel is hij te koop, en vandaag, twee weken voor de officiële wereldpremière op het salon van Parijs, licht Hyundai alvast het doek. De i30 met vijf deuren en de wagon krijgen er dus een broertje bij, en het spreekt voor zich dat er aardig wat componenten tussen het drietal worden gedeeld. Verwacht dus dezelfde motoren, hetzelfde onderstel en zo meer.

Is de driedeurs dan geen haar sportiever? Eigenlijk niet, maar visueel oogt het wel allemaal een stuk vlotter. Hyundai tekent weliswaar nog altijd verder vanuit zijn gekende Fluidic Designtaal, maar voorziet wel flink wat aanpassingen in het ontwerp. Vooraan toont de nieukomer een sportiever radiatorrooster, geflankeerd door eveneens nieuw getekende LED dagrijlichten en mistkoplampen. In profiel springt de sterk oplopende gordellijn in het oog, die uitmondt in een zichtbaar sportievere achterpartij met hertekende bumper en mistachterlichten. Zwarte bumperlippen voor- en achteraan sluiten het zaakje af. En zo heeft nu ook de Kia Proceed een concurrent uit de eigen stal. Foto's vind je hier.