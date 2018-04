Nieuwe iPhone rommelt met infotainment

Door: TB

Na 4 komt 5, ingewikkelder hoeven de zaken volgens technologiereus Apple niet te zijn. Op 12 september jongstleden lanceerde de Amerikaanse gigant haar nieuwste iPhone, en alhoewel de uiterlijke verschillen met eerdere generaties relatief klein zijn, verandert er voor de appelsnoepende automobilist eigenlijk verbazend veel. Een overzicht, voor wie de aanschaf van Apple's nieuwste smartphone (of één van diens afgeleiden) overweegt.

We beginnen met het belangrijkste. Net nu zowat elke autobouwer eindelijk een eigen iPod dock connector in zijn infotainmentsysteem heeft ingebouwd, wordt de 30-pin fiche - die het negen jaar heeft uitgezongen - aan de kant geschoven ten voordele van een gloednieuwe, zelfbedachte standaard: Lightning. Deze nieuwe stekker, die enkel Apple gebruikt en voorzien is van slechts acht pinnetjes, is niet alleen stukken kleiner en duurzamer. Je kan hem voortaan ook nooit mis steken, want hij werkt langs beide kanten even goed. En hij wordt per direct ook ingebouwd in alle toekomstige iPads, iPods en iPhones die over de Apple toonbank zullen gaan. Dat het ding geen "bovenkant" meer heeft is handig als je je telefoon of iPod in het donker aan de laadkabel wil hangen, maar niet zo fijn als je thuis een hele resem accessoires hebt die je niet kan aankoppelen. Doch niet getreurd, want Apple was wel zo joviaal om ook een (uiteraard apart verkrijgbare) adaptor te ontwikkelen. Zo, weer een artikel bij in de winkel. Iedereen tevree.

En ander voor- dan wel nadeel die de nieuwe iPhone introduceert, is het feit dat je de 3,5" aansluiting voor hoofdtelefoons niet meer bovenaan, maar voortaan aan de onderkant zal moeten zoeken. Dat brengt warempel een heuse gedragswijziging met zich mee, want ga je met je dure speeltje joggen of ben je gewend de telefoon in een bekerhouder te laten rusten als hij aan de aux-ingang van je wagen hangt, dan dient dit voortaan op zijn kop te gebeuren. Een reden hiervoor gaf Apple niet echt mee, maar aangenomen wordt dat de architectuur er voor iets tussen zat. Dat ze met andere woorden niet anders konden. En zo investeren misschien wat meer mensen in een dockstation voor in de wagen, toch?

Misschien zelfs niet alleen daarom, want sinds Apple en Google niet langer de beste maatjes zijn, staat eerstgenoemde niet meer te springen om applicaties van laatstgenoemde in zijn iOS 6 (operating system) te bouwen. De Youtube app gaat eruit (en kan dan later via de App Store binnengehaald worden), en ook Google Maps zal niet langer standaard meegeleverd worden. In de plaats komt ... Apple Maps, en in tegenstelling tot de applicatie van Google zal deze wél rij-instructies meegeven. En dus naar verluidt fungeren als een volwaardig navigatiesysteem. Nog interessante zaken? Toch wel, zo zal je je iPhone zodanig kunnen instellen dat hij volautomatisch in een soort "niet storen"-modus gaat, wanneer hij ontdekt dat je je met een minimale snelheid voortbeweegt (en hopelijk niet aan het navigeren bent). Zo zouden storende geluidjes dan gedimd worden, net als het scherm. En dat komt dan weer de veiligheid ten goede.