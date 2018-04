Dacia Sandero ook stoer als Stepway

Door: BV

Dacia mag in z'n nopjes zijn met de verkoopscijfers van de eerste Sandero, ook bij ons. De stoer aangeklede Stepway was ook bij ons een populaire variant. Voldoende voor het budgetmerk om er bij de lancering van de nieuwe generatie niet op te wachten. Het model staat aan de zijde van de nieuwe Logan en Sandero op het Autosalon van Parijs.

De onderzijde van de koets wordt afgeschermd met stootlijsten, er zijn mistlichten, bredere wielkasten, dakrails, 16-duims lichtmetalen velgen en een specifieke bumper en grille vooraan. Maar het is niet allemaal uiterlijk vertoon. De Sandero Stepway steekt z'n poten zo maar eventjes 4cm verder uit dan z'n meer dociele broer. Dat betekent dat er ook effectief onderscheid is als je eens een hindernis moet overwinnen.

Aan de binnenzijde wordt eveneens onderscheid gemaakt. Zo is de aankleding in een specifieke stofcombinatie die met grijs stikwerk bij elkaar wordt gehouden. Je kan voortaan ook twee versies kiezen. Eentje die je alleen het uiterlijk oplevert en een rijker uitgedoste versie die onder meer van parkeersensoren, een snelheidsregelaar en een multimedia- en navigatiesysteem voorzien is.

In de stal staan hoe dan ook 90 paarden. Je moet alleen kiezen of je ze met benzine of diesel wil voederen. In het eerste geval komt dat op een verbruik van 5,4l/100km (125gr/CO2/km). De diesel komt toe met 4,1l/100km (105gr/km) maar is in aanschaf natuurlijk wat prijziger.