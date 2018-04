Dacia Logan en Sandero in het nieuw

Door: TB

Acht jaar geleden nam Renault een beslissing die kon tellen. Met de Logan als eersteling, wekte het Franse merk het Roemeense Dacia opnieuw tot leven. Het doel was even voor de hand liggend als geniaal: met bewezen technologie van de Renault-Nissan alliantie zou het goedkope, maar evengoed kwaliteitsvolle wagens bouwen die specifiek bedoeld waren voor de groeimarkten. Als het dan toch aan het produceren sloeg, kon Dacia evengoed in de sterkte markten aantreden. Om zich zo als extreem goedkoop alternatief te profileren voor wie wel een degelijke auto wil, maar geen geld wil pompen in imago of spitstechnologie. En die Logan, waarmee het allemaal begon, krijgt nu aflossing en wordt geflankeerd door een nieuwe Sandero.

Op het autosalon van Parijs toont Dacia voor beide wagens een meer uitgesproken en opgewaardeerde vorm, en opteert het duidelijk voor een insteek die de nieuwe stilistische identiteit van Dacia moet uitstralen. De homogene voorkant, toegespitst rond het Dacia-logo dat perfect in het radiatorrooster is ingewerkt, is hetzelfde voor de twee nieuwe modellen. Het ontwerp van de grote koplampen, samen met het rooster van de radiator moeten van de voorkant een expressiever geheel maken, zodat het meer kracht en kwaliteit uitstraalt. Aan de zijkant moet de verhouding tussen het koetswerk en het glasoppervlak het robuuste gevoel aanscherpen, daarbij geholpen door opvallende wielbogen en de uitgeholde flanken die we op het hele gamma terugvinden.

Uiteraard pakt Dacia ook het interieur grondig aan. Beide modellen zijn voorzien van een nieuwe boordplank die ofwel in in een materiaal met het uitzicht van koolstofvezel kan uitgevoerd worden, dan wel in twee tinten (volgens het model en de versie). De wijzerplaat krijgt een verchroomde boord en functionele bedieningselementen van de laatste generatie. Ook de omcirkeling van de ventilatoren, het logo op het stuurwiel en het vignet op de knop van de versnellingspook zijn afgewerkt in chroom (volgens de uitrustingsversie). De middenconsole krijgt dan weer een gekleurde sierstrip (volgens de uitrustingsversie) die harmonieert met de deurgrepen en het decorplaatje op het stuur. Het moet allemaal bijdragen tot een gevoel van homogeniteit en kwaliteit, maar ook de gebruikte materialen werden verbeterd om het niet bij een gevoel alleen te laten.

Voor de nieuwe Logan en de nieuwe Sandero biedt Dacia, net zoals het hele gamma, een garantie van 3 jaar of 100.000 kilometer. Prijzen zijn nog niet bekend, maar lang zullen die niet meer op zich laten wachten. De Sandero, de Logan en de Sandero Stepway worden op onze markt gecommercialiseerd vanaf 30 november aanstaande.