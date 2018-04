Volkswagen Accessoires neemt Golf onder handen

Door: AUTO55

De grote tuninghype die in het begin van vorig decennium werd ingezet -niet in het minst door de Amerikaans blockbuster The Fast and the Furious- mag dan zijn afgezwakt, klanten voor frivoliteiten in de naverkoop zullen steeds hun weg naar de winkels vinden. Volkswagen weet dat ook en komt de klant daarin tegemoet. Ze deden dat al met de R-Line en het op maat gerichte Volkswagen Individual, en nu laat ook Volkswagen Accessoires van zich horen, dat de pijlen al op de zevende generatie Golf heeft gericht.

Het aanbod omvat uiteenlopende extra's, van een koetswerkkit en gestileerde 17- of 18-duimers tot een sportief getint interieur. Daar kan je onder meer opteren voor een plug&play geluidsinstallatie. De subwoofer van dienst, die de plaats van het reservewiel opeist, staat in verbinding met een versterker met DSP-functie voor een optimale geluidsbeleving en 480 Watt aan vermogen. Een opvouwbare fietsendrager behoort ook tot de mogelijkheden, maar dan zeg je alweer vaarwel tegen het reservewiel. Deze optie kan maximaal twee fietsen aan en kan zelfs simpelweg op de trekhaak worden gemonteerd, aldus VW. Prijzen werden tot op heden niet vrijgegeven. Bekijk alvast enkele plaatjes.