Renault Twizy trotseert de regen

Eén van de argumenten die Twizy-geïnteresseerden uit de toonzaal houden is binnenkort min of meer van de baan. De elektrische speelvogel moet het tot vandaag immers zonder ramen stellen, zelfs wanneer je € 590 voor portieren hebt betaald. En dat zorgt in ons wisselvallige landje voor de nodige frustraties. Met die gedachte in het achterhoofd zijn de ingenieurs met een oplossing op de proppen gekomen die het kleinste kind had kunnen bedenken. De eerste Mazda MX-5 was indertijd voorzien van een uitneembare achterruit in doorzichtig kunststof, Renault past voor de Twizy ongeveer hetzelfde principe toe. Het systeem zou in minder dan 5 minuten monteerbaar zijn, zonder dat er werktuigen aan te pas komen. Wie de bui ziet hangen klikt een frame op de optionele deuren om er vervolgens een flexibel raam aan vast te ritsen. Een schuiflap zorgt ervoor dat de deurgreep aan de buitenkant nog gebruikt kan worden. Let wel, de afsluiting behoort niet tot de standaardvoorziening en kost bij onze naaste zuiderburen € 349. Wat de Belgische fiscus daar aan toevoegt is nog niet geweten. Twizy-rijkwaliteiten kan je ontdekken in onze eerder gepubliceerde wegtest.