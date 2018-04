Lotus Esprit op de lange baan

Door: AUTO55

Begin dit jaar werd Proton door DBR-Hicom overgenomen, waardoor Lotus op slag mee verhuisde. Voor ons een slechte zaak, want nog geen 3 maanden geleden raakte bekend dat van het geplande modellenoffensief - Elan, Elise, Elite, Eterne en Esprit - enkel het laatste kindje bestaansrecht zou krijgen. Een beslissing die op zich wel te begrijpen valt gezien de torenhoge ontwikkelingskosten. Maar ook deze keer blijft het slechte nieuws niet uit. Zo kwamen we te weten dat ook de Esprit in de gang moet wachten. De firma moet keuzes maken en pompt de centen voorlopig liever in het bestaande gamma. Wat dat precies inhoudt weten ze alleen in Maleisië.