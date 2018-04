Ariel Atom bijgewerkt

Door: AUTO55

Een cultstatus heeft de bijna naakte Atom inmiddels wel vergaard. Versie 3.5 krijgt een stel frisse koplampen en LED-technologie voor de remlichten en richtingaanwijzers meegeleverd. Wat voor een motorkap zou kunnen doorgaan werd vernieuwd. De intrumentencluster is ook mee op de LED-trein gesprongen en circuitrijders kunnen vanaf nu hun rondetijden in de gaten houden. Het echte werk vinden we dan weer 'onderhuids' terug. Het chassis is in stijfheid toegenomen en de ophanging bijgesteld om nog sneller door te bochten te kunnen vlammen. De aandrijflijn blijft vooralsnog ongewijzigd, wat wil zeggen dat de opgedreven 245pk-sterke Honda 2.0 iVTEC uit de Civic Type-R nog steeds present is. Een geblazen versie kan ook, en die is goed voor 315pk. Echte waaghalzen opteren ongetwijfeld voor de V8 configuratie, maar dan moet je de geleverde 500pk wel in toom kunnen houden. Iets waar, jammer genoeg, lang niet iedereen in slagen zal.