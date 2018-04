McLaren MP4-12C Spider heeft geen geheimen meer

Door: BV

McLaren heeft alle technische details van de dakloze versie van de MP4-12C (fiche op onze facebook-pagina) vrijgegeven. Daaruit halen we alvast bevestiging van de gegevens die we reeds in juli publiceerden. Haal je de volle 625pk en 600Nm uit de 3799cc twinturbo V8 dan rijdt de dakloze versie na 3,1 tellen 100km/u. 200 staat in 9 seconden op te teller, eveneens gemeten vanuit stilstand. En de top bedraagt 329km/u, een zucht langzamer dan de versie met vast dak. Als het op stoppen aankomt is de MP4-12C Spider evenmin een sukkel. Vanaf 200km/u bereikt je volledige stilstand na amper 124m. Dat is ongeveer een halve kilometer minder dan in de tabelletjes die de verkeersdeskundigen van de overheid gebruiken.

Het koolstofvezel chassis is zo stijf dat extra versteviging niet nodig bleek. De Spider weegt dan ook slechts 40kg meer dan de gesloten variant. Gewicht dat behalve in de dakconstructie ook nog werd geïnvesteerd in de koprolbescherming. Geen opschietende rolbeugels hier, maar vaste aluminium structuren die in de bulten achter de zetels zijn geïntegreerd. Dat weegt minder.

De dakconstructie, nu we het er toch over hebben, is een klein vouwdakje met vaste panelen en dus géén stoffen kapje. Openen en sluiten duurt niet eens een halve minuut, en het kan al rijdend zolang het tempo erg rustig (lees: 30km/u) is. Het dak vreet een klein beetje bagageruimte op, maar McLaren is zo vriendelijk dat te compenseren door twee bagagetassen mee te leveren die perfect achter de zetels passen en waar 52l in past.

In gesloten toestand is de MP4-12C er vanaf € 203.360. De meerprijs voor de open variant is nog niet bekendgemaakt, maar we mikken op zo'n € 25.000. Gelukkig is het bekijken ervan helemaal gratis. In onze uitgebreide fotospecial bijvoorbeeld.