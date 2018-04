Volkswagen gaat Dacia achterna

Door: AUTO55

Eerder dit jaar opperde Volkswagen dat er een budgetmerk in de pijplijn zit. Dacia achterna zeg maar. Aanvankelijk liet men uitschijnen dat er al vanaf € 5.000 kon gewinkeld worden, maar intussentijd is die minimumfactuur al met een duizendtal Euro opgetrokken. Dat zou onder meer met verhoogde grondstofprijzen te maken hebben. Volgens de Duitse contructeur staan er in eerste instantie drie modellen op de planning: een berline, een break en een praktische éénvolume, die al dan niet voor utilitaire doeleinden gebruikt kan worden. Het Roemeense Dacia, dat volledig in handen van Renault ligt, heeft een soortgelijk aanbod en brengt het daarmee zeer goed vanaf. Want naast de minder welvarende gebieden is de opmars in het rijke westen amper te stoppen. Of de goedkope VW's ook bij ons in de toonzalen zullen verschijnen is voorlopig nog niet geweten. Er wordt aangenomen dat het tot op heden naamloze merk haar pijlen vooral op Azië, Oost-Europa en Zuid-Amerika zal richten.