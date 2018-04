Opel Cascada officieel

Door: AUTO55

Opel heeft alweer een open vierzitter klaar. De nieuwkomer verscheen eerder al half op foto, heet Cascada of waterval in het Nederlands en komt begin volgend jaar op de markt. Hij positioneert zich hoger op de ladder dan de Astra en dat blijkt uit de lengte- en breedtemaat, die respectievelijk 4,70m en 1m84 bedraagt. De kofferruimte is goed voor 280 liter in zonnemodus en 350 liter met de stoffen kap gemonteerd. Vooral dat laatste is goed nieuws; een canvasdak weegt minder door en houdt de achtersteven binnen de perken. Bovendien heeft men het canvasdak zo geluidsdicht en warmtebehoudend mogelijk gemaakt. Wat dat in de praktijk oplevert komen we volgend jaar te weten. Het mechanisme laat zich automatisch openen en sluiten tot 50km/u, en dat in 17 seconden. In vergelijking met de vorige Astra Twintop is de Cascada een stuk stijver.

In de benzinehoek kan je kiezen tussen een 1.4 liter turbo en de nieuwe, tevens geblazen 1.6 SIDI-motor, die respectievelijk 120 of 140pk/220Nm en 170pk/280Nm als maximumwaarden opgeven. In het eerste geval is de krachtbron gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak, bij de andere heb je nog de mogelijkheid om een automaat het werk te laten doen. Dieselen geschiedt met de bekende 2.0 CDTI, 165pk sterk en goed voor 380Nm koppel mits overboost - een handigheid die ook de 1.6 SIDI tot zijn maximale trekkracht stuwt. De zelfontbrander is, net als laatsgenoemde, met een manuele- of automatische transmissie te verkrijgen. Krachtiger spul volgt later. Tot slot kunnen we melden dat de Cascada steevast met de kenmerkende Opel-veerpoten wordt geleverd, door de marketingmensen Hiperstrut gedoopt. Het systeem heeft de sporen al verdiend in de huidige Astra GTC en de Insignia. Het variabele Flexride-ophangingssysteem zal uiteraard ook van de partij zijn. De rest van de foto's kan je hier bekijken.