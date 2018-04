Citroën DS3 Cabrio kost net geen € 19.000

Door: AUTO55

18.675 om precies te zijn. En in ruil daarvoor krijg je een DS3 Cabrio Chic met een 82pk sterke 1.2 liter benzinemotor die gemiddeld 112g/km CO2 de lucht in blaast. Hoger op de benzineladder - en beschikbaar vanaf So Chic - staat de 1.6 VTI, goed voor 120pk, 136g/km CO2 en een prijskaartje van € 21.525. De snelste van de bende heeft eveneens 1.600cc slagkracht maar smijt er 150pk tegenaan. CO2-gewijs laat deze THP gelijkaardige cijfers opmeten en Citroën vraagt er € 24.665 voor. In de hoek der zelfontbranders vinden we een 1.6 e-HDI terug. Die blijft met 99g/km aan CO2 netjes binnen de perken en koppelt deze waarden aan een maximaal vermogen van 90pk. Hij gaat de deur uit voor € 23.435 of € 24.265 als respectievelijk So Chic of Sport Chic. De dakloze DS3 kan je in onze uitgebreide fotoreeks bekijken.