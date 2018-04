Corvette C7 met 6.2 liter V8

Door: AUTO55

Het betreft GM's vijfde 'Small Block' generatie, waarvan de eerste in lijn in 1955 werd geïntroduceerd. Verwacht wordt dat de motor verschillende modellen zal opleuken. Zowel de Chevrolet Silverado en de GMC Sierra Pickup zouden daarvoor in aanmerking komen. De nieuwe krachtbron, met typeaanduiding LT1, biedt 6.2 liter slagvolume verspreid over 8 cilinders in V-vorm en laat 450pk en 610Nm op de achterwielen los. Hierdoor heeft de Corvette C7 minder dan 4 seconden nodig om 100km/u te bereiken, enkele tienden minder dan het huidige model. Het volledig uit aluminium opgetrokken blok voorziet directe injectie, cilinderuitschakeling en variabele kleplichthoogte. Het normverbruik zou lager liggen dan 9l/100km. Of de praktijk hetzelfde uitwijst valt ten zeerste af te wachten, maar onze aandacht is in ieder geval gewekt. De nieuwste Corvette wordt weldra voorgesteld, maar het nieuwe embleem kan je nu al ontleden.