Fiat Bravo Extreme: een teken van leven

Door: AUTO55

Nissan introduceerde onlangs de Extrem en nu blijkt dat ook Fiat het virus te pakken heeft. De neus verwijst naar de Mefistofele-racewagen uit 1908, en zo zijn er nog wel een paar hints naar het verleden. Met de Extreme-sticker op de flanken waan je je immers zo weer in de jaren '80. Een vreemde mix dus, maar het is al goed dat de Bravo zich kenbaar maakt; Fiat's middenklasser liet de laatste jaren amper nog iets van zich horen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat deze creatie van het Fiat Design Centrum in Belo Horizonte de resterende kaarten op tafel legt.

Men men heeft zich in ieder geval kunnen uitleven. Exterieurgewijs spreken we over matte lak, hypermoderne LED-koplampen en stevige koetswerkwijzigingen. Het chassis is er 10% stijver op geworden, terwijl de bodemvrijheid met 5mm naar beneden ging. Maar dat is niet alles, want onder de kap ligt een kleine 1.4 liter T-Jet die voor de gelegenheid tot 253pk en 325Nm koppel werd opgevoerd. Maar niet voor de buitenwereld, jammer genoeg. Of Fiat moest andere plannen smeden.