Nissan Extrem schept een toekomstbeeld

Door: AUTO55

Om het Braziliaanse publiek warm te maken stelt de autobouwer een wel heel bijzondere creatie voor op het Autosalon van San Paulo. Het heet Extrem, een soort crossover met sportieve genen die door de Braziliaanse tak ontwikkeld werd. Met een duidelijke knipoog naar de GT-R dan nog. Het concept is ook niet geheel origineel. Tenslotte is er al een hypersportieve Juke-R te koop, zij het aan een exuberant prijskaartje, en laat Nissan Motorsport (Nismo) ons binnenkort met een eigen versie kennismaken. Die is dan wel bestemd voor de grote massa.

De Extrem laat zich voortbewegen door de drukgevoede 1.6 liter benzinemotor die we ook al in de Deltawing tegenkwamen. Zijn V-platform deelt hij met de huidige Micra. Directe productieplannen zijn er nog niet. Nissan geeft aan dat de stijlstudie een toekomstbeeld wil schetsen en dat voor het wereldwijde gamma. Alsof de huidige Juke nog niet extreem genoeg is. De eerste plaagbeelden kregen we onlangs te verwerken; De nieuwe lichting plaatjes kan je in onze fotoreeks raadplegen.