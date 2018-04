Hyundai, Kia onder vuur voor optimistische verbruikscijfers

Door: BV

Noem het gerust een heet hangijzer: het verbruik. Dat je een ware ecoguru moet zijn om in de buurt de komen van het opgegeven verbruiksgemiddelde, weet zo onder hand iedereen. Maar in Europa worden de metingen op z'n minst op een conforme manier gedaan. In de VS, waar het aangeven van de verbruikscijfers via raamstickers op nieuwe auto's een verplichting is, worden de cijfers ook nog eens gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Dat is het EPA (Environmental Protection Agency). Die overheidsinstantie tikt Hyundai en Kia, die deel uitmaken van dezelfde groep, nu op de vingers voor het communiceren van te optimistische cijfers. Beide constructeurs worden verplicht om de geschatte consumptiewaarden van de meerderheid van hun modellen van modeljaar 2011 en 2012 bij te stellen. De aanpassing gaat van 0,4l/100km tot 2,5l/100km. Slechts twee maal eerder verplichtte de EPA een aanpassing en toen ging het telkens over één voertuig.

Hyundai en Kia hebben reeds een verontschuldiging de wereld ingestuurd en het lijkt erop dat klanten die met één van de betrokken wagens rondrijden een compensatie kunnen verwachten. Dat zal de Koreanen een flinke bom duiten kosten, want het gaat om zo'n 900.000 voertuigen waaronder de Kia Soul, Hyundai Accent en Hyundai Veloster. Door de andere berekeningsmethode is er geen reden om aan te nemen dat de Europese cijfers niet correct zouden zijn.