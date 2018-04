Honda N-One is... schattig!

Door: BV

De Honda N-One past in Japans zogeheten"Kei"-auto-segment. Een klasse die flink wat overheidsvoordelen geniet, maar in afmetingen en slagvolume erg beperkt is. Zo mag het motortje niet meer dan 660cc groot zijn. En dat is ook exact het volume dat in de Honda zit. Je kan overigens wel kiezen tussen een atmosferische variant en een turbo-uitvoering die uiteraard wat pittiger is.

Aan de buitenzijde oogt de N-One vooral heel erg knuffelbaar, maar het kleintje kan uitpakken met flink wat technologie. Het modelletjes staat op een compleet nieuwe ophanging, heeft een CVT-automaat en is er niet alleen met voorwielaandrijving maar ook met de in Japan populaire optie van vierwielaandrijving. Het eiland krijgt in de winter immers bakken sneeuw over zich heen. En zuinig is hij ook. De meest ecologische telg geraakt met één liter brandstof 27km ver.