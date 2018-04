Renault en Caterham slaan handen in elkaar

Door: AUTO55

De kogel is door de kerk; Renault en lichtgewicht sportwagenspecialist Caterham gaan samenwerken. Beide merken kwamen onlangs nog in het nieuws vanwege een gloednieuw Alpine-studiemodel enerzijds, en een Britse turbomontage anderzijds. Het doel bestaat eruit om samen tot de ontwikkeling en vervaardiging van een reeks sportwagens over te gaan, en die pareltjes zullen het licht zien in de fabriek te Dieppe. Automobiles Alpine Renault, eigendom van Renault SAS, zal voor 50% in Caterham-handen komen te liggen. Mede dankzij de Franse staat en de Région Haute Normandie is het project van een toekomst verzekerd. In principe gaat de samenwerking, geleid door Bernard Ollivier, vanaf januari aanstaande van start.

Ollivier, geboren op 11 maart 1952 en in 1975 afgestudeerd van de Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, meldde zich in '77 aan bij Renault. Begin jaren '90 kroop hij hogerop en beoefende hij verschillende controlerende functies binnen de groep. Vlak na de eeuwwisseling nam hij de logistieke tak in handen en werd hij tot Directeur Général van Renault Sport Technologies benoemd. Nog een jobhop later kwam hij begin vorig jaar aan het hoofd van de Transformation de Renault. En die zit er dus aan te komen. De deels historische fotoreeks kan je hier bekijken.