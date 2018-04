Caterham maakt Seven weer sneller

Door: BV

Caterham bouwt al haast veertig jaar de enige echte nazaten van de Lotus Seven. Het zijn immers de Britten die er de productierechten op kregen, ook al zijn er wereldwijd verschillende bedrijven die voertuigen volgens een erg vergelijkbaar recept op de markt brengen. De nieuwste telg in het aanbod van Caterham is de Seven Superlight R600. Die volgt de R500 op en net als z'n voorganger is hij eigenlijk bestemd voor gebruik op afgesloten omlopen. Het grootste verschil is de aanwezigheid van een turbo op de tweeliter viercilinder van Ford. Die pompt daardoor 275pk en 270Nm naar de aangedreven achterwielen. Het wordt daarvoor door een sequentiële zesbak geleid.

Over de prestaties zegt Caterham nog niet veel. Maar gezien het model uitgekleed is, moet het gewicht zo ongeveer vergelijkbaar met dat van een stevige werkschoen. En eigenlijk is het formaat dat ook. De prestaties zullen voldoende zijn om je hersenen tot bloeding te accelereren, gezien de R500 die 10 paarden minder moest temmen al in staat was naar 60Mph (96km/u) te sprinten in amper 2,88 tellen. Meer beeld is er in de fotospecial.