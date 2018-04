Dacia Dokker doet de Stepway

Door: AUTO55

In navolging van de Sandero krijgt nu ook de Dokker een stoere variant. Als alles goed gaat toch. Dit showmodel staat op de Istanbul Motorshow zonder dat er veel informatie wordt vrijgegeven. We verwachten alleszins dat het model Turkije zal aandoen, en hopelijk ook de rest van Europa. De ruigere versie van het door onze collega reeds geteste bestelbusje werkt volgens dezelfde methode als die andere Dacia, waarbij de nodige opzetstukken en dergelijke voor een visuele verfraaiing zorgen; aanpassingen die extra in de verf worden gezet door de verhoogde koets. Leuk voor het oog, maar voorlopig niet anders inzetbaar.