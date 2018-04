Maserati Quattroporte wordt gemener

Door: AUTO55

Met nog een maand of twee voor de grote première, sluimeren technische gegevens stilaan binnen. Onder de gewelfde kap start de vierdeurs met een drieliter benzinemotor, gelinkt aan een automatische versnellingsbak met 8 verzetten. Die moet ongeveer 416pk produceren en een sprintje naar 100km/u in 5 seconden mogelijk maken. De topsnelheid bedraagt dan 285km/u. Maserati plaatst daarnaast ook een 3,8l twinturbo V8 in de lijsten. Die is goed voor bijna 540pk, een spurttijd van 4,7 seconden en een top van 307km/u.

Deze zesde generatie Quattroporte staat in teken van handige luxe, waarbij de meeste functies via het grote aanraakscherm in de middenconsole worden bediend. De koets is bijna 15cm langer dan het afzwaaiende model, maar zet toch minder gewicht op de weegschaal. Hoeveel precies werd niet officieel vrijgegeven. Er wordt gesproken van een totaalgewicht van 1.940kg, wat een besparing van zowat 150kg zou betekenen. Vierwielaandrijving is een optie, maar pas een jaar na de introductie van het achterwielaangedreven model.