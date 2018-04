Samsung SM5 update, Renault volgt

Door: BV

Samsung, dat als autofabrikant deel uitmaakt van de Renault-Nissan-alliantie, heeft een opgefriste editie voorgesteld van de SM5. Een milde facelift die aan de buitenzijde nieuwe bumperschilden, LED dagrijlichten, een gewijzigde grille, wat nieuwe wielen en gemoderniseerde achterlichten omvat. Binnenin gebeurt op het eerste zicht weinig, maar de materialen klippen een trap op de kwaliteitsladder terwijl het multimediasysteem van een nieuwere generatie is. Weinig belangwekkend, maar reken er alvast op dat de SM5-kloon die in onze contreien als Renault Latitude in de catalogus staat, op een soortgelijke beurt wordt getrakteerd.

Aanpassingen aan de motoren stonden hier overigens niet op het programma. De tweeliter benzine met 140pk en turbodiesel met dezelfde inhoud maar 150pk blijven ongewijzigd.