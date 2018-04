Qoros: omdat de Chinezen het menen

Door: BV

Omdat er duidelijk nog onvoldoende Chinese autoconstructeurs zijn, komt er volgend jaar in maart op het Autosalon van Genève nog eentje bij. Dan introduceert Qoros het eerste van drie fonkelnieuwe modellen. Die zullen allemaal kunnen uitpakken met een moderne, Europees geïnspireerde vormgeving en de modernste snufjes. Tenminste, dat is de bewering. Op de lijst met leveranciers prijken alvast namen als Magna Steyr, Continental, Bosch, Valeo en Microsoft. En het merk speelt meteen op ook op veiligheid door te beweren dat al z'n producten op het hoogste schavot van de onafhankelijke EuroNCAP crashtests zullen eindigen.

Het nieuwe merk komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. De onderneming is al in 2007 opgestart en is een joint-venture tussen het gekende Chinese Chery en Israel Corporation, wat een industriële holding is.

Qoros eerste auto wordt een middenklasse vierdeurs sedan die door designdirecteur Gert Volker Hildebrand is getekend naar Europese smaak (hoewel West-Europa bijna geen sedans afneemt in dat segment). Daarna komen op korte tijd nog twee koetswerkvormen, gebaseerd op een flexibele architectuur. In eerste instantie wil het bedrijf daarmee 150.000 stuks produceren, wat later kan opgekrikt worden tot 450.000 eenheden. Een deel daarvan wil Qoros zonder twijfel ook in Europa slijten.

Over de techniek wordt nog erg geheimzinnig gedaan, maar we verwachten ons in elk geval aan benzinemotoren terwijl hybride- en elektrische varianten door het bedrijf worden beloofd. Het lot van een diesel is nog onduidelijk.