400kg sportwagen voor € 25.000

Door: BV

Wie er al bij was in de sixties herinnert zich het Italiaanse ATS wellicht nog als fabrikant van sportwagens. Maar voor de rest is het nobele onbekende die nu weer uit de annalen van de automobielgeschiedenis opkrabbelt. Het herrezen bedrijf biedt nu een pakket aan voor een lichtgewicht circuitracer. En dat is geen holle bewering. Het onderstel weegt amper 55kg, het koetswerk 57kg en de complete tweezitter met inbegrip van kuipzetels, zespuntsgordels, een 50mm rolkooi, volledig instelbare dubbele wishbone ophanging, remmen en transmissie slechts 400kg.

Afgelever op semi-slicks is de ATS Sport 1000 in staat om een laterale versnelling van zo maar eventjes 3G te verteren. En aan neerwaartse druk is er evenmin een gebrek, want het in een windtunnel ontwikkelde koetswerk genereert er 1.150kg van.

De creatie wisselt van eigenaar voor € 25.000. Je moet er dan nog wel zelf een motor voor zoeken. Niet bij wagens, maar bij motorfietsen. De meeste viercilinder lijnmotoren van Suzuki, Honda of Yamaha kwalificeren.