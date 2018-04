De boordplank van de toekomst

Door: BV

Nieuws van op de FDP International elektronicabeurs in het Japanse Yokohama is op weg naar de auto van de toekomst. Het fonkelnieuwe bedrijf Japan Display, met onder meer Sony, Toshiba en Hitachi als aandeelhouders, heeft er immers een prototype voorgesteld voor een nieuwe digitale autodisplay. Het product is de meest geavanceerde LCD voor autogebruik tot op heden, ook al duurt het nog even voor productie een feit is.

De display is 12,2" groot, aanraakgevoelig en heeft een schermresolutie van 431ppi (pixels per inch). Dat is bijna 40% meer dan de displays van elektronicareus Apple. En wat meer is, zonder de beschermende afdekking is het scherm slechts 1mm dik en het verbruikt de helft minder energie.

LCD-displays vinden we nu al in ongeveer elke auto. En onder meer Jaguar, Lexus, Land Rover en Mercedes hebben producten waarin ze voor het complete instrumentarium gebruikt worden. Een praktijk die alleen maar verder zal uitbreiden. Autobouwers vinden ze leuk omdat het design ervan makkelijk is en ze bijzonder veel verschillende informatie kunnen weergeven.