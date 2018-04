Mercedes SLS AMG Black Series is los

Door: AUTO55

Voor wie vanavond de Europese loterij wint, maar er nog niet had over nagedacht welke vierwieler een passend transportmiddel zou zijn in dat geval, brengen we verlossend nieuws. Mercedes-Benz heeft immers zopas de 2014 SLS AMG Black Series onthuld, een klepper die vanaf juni 2013 de verkoop in gaat.Als je zo lang kan wachten, tenminste. Net zoals de andere Black Series krijgt de SLS AMG meer vermogen, een beter door de lucht klievende koets en dat allemaal met een gunstiger resultaat op de weegschaal. Onder de kap heerst nog altijd de V8 6.2 liter, al mag die van de AMG techneuten thans tot 8.000t/min zijn ding doen en daarbij 630pk (464 kW) produceren. Om dit te verwezenlijken kreeg de SLS een nieuwe luchtinlaat, andere nokkenassen, een betere olie- en waterkoeling en andere kleine modificaties. Het koppel daalt wel een beetje, van 648Nm naar 634Nm, maar je moet al van een andere wereld komen om dat verschil te kunnen voelen.

Al die extra kracht levert best wat stof tot praten op in de golfclub. Zo spurt de Black Series in 3,6 seconden naar de honderd op de kilometertellernaald, oftewel 0,2 seconden sneller dan voorheen. Aan 315km/u brengt het niets meer bij om het gaspedaal nog dieper in te duwen, en als je die laatste met het nodige respect zou behandelen kom je misschien in de buurt van de beloofde CO2 uitstoot van 321g/km.En het blijft niet bij onderhuidse aanpassingen alleen: de spoorbreedte gaat 20mm voor- en 22mm achteraan in de plus, de wielkasten krijgen twintigduimers en standaard keramische remmen op permanent bezoek, de onderste koetswerkdelen worden in koolstofvezel opgetrokken en het uitlaatsysteem wordt in het lichte titanium gebouwd.

Tel al die aanpassingen bij mekaar op, en de Black Series weegt met zijn 1.550kg dik 70kg lichter dan een 'gewone' GT. Uiteraard kan de lat nog wat meer verlegd worden als je de optielijst openslaat, want Mercedes biedt onder meer een koolstofvezel aeropack aan die een achtervleugel en dergelijks meer bevat, maar ook een elektronisch sperdifferentieel, een koolstofvezel aandrijfas, adaptieve sportophanging en startcontrole. Binnenin vinden we een middenconsole in koolstofvezel terug en 15kg lichtere sportstoelen. Extra gewicht werd bespaard door het COMAND multimediasysteem eruit te kieperen en de startbatterij te vervangen door een 8kg lichter lithium-ion exemplaar. Ziet er allemaal geweldig uitnodigend uit, nu nog de juiste cijfers aankruisen.