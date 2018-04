Honda kruist Smart met Twizy

Door: BV

Tenminste, daar lijkt het wel op. Want deze Micro Commuter, die vanaf volgend jaar in beperkte aantallen wordt gebouwd voor evaluatiedoeleinden, heeft uiterlijk wel wat weg van een smart. Of op z'n minst van een kubistische interpretatie ervan. De techniek en de afmetingen liggen echter dichter in de buurt van de Twizy, al heeft deze creatie wel volwaardige deuren en ruimte voor drie inzittenden (één volwassene vooraan, twee kinderen achteraan). Het eindresultaat is niet meer dan 1,25m breed, 1,45m hoog en 2,5m lang.

De prestaties hebben ook erg veel weg van die van de elektrische Renault. De topsnelheid bedraagt 80km/u en de 15kW lithium-ion-batterij zorgt voor een autonomie van net geen 60km.