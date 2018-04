Range Rover Evoque gaat (opnieuw) naar Dakar

Door: AUTO55

Hij heet Desert Warrior 3, rijdt voor het Britse Excite Rallye Raid en is diens wapen in de Dakar rally te Zuid-Amerika. Dat de baby-Range lichtjes onder handen werd genomen is een understatement: behalve het koetswerk heeft de rallywagen eigenlijk niets meer gemeen met het productiemodel. De motor, een twinturbo drieliter, komt nota bene van ex-Land Rover-eigenaar BMW. Het onderstel werd in de container gekiept en vervangen door een maatwerk exemplaar uit buizen. Uiteraard zijn ook de vering, stuurinrichting en de versnellingsbak ingewisseld en staat de Range op aangepaste rallyschoeisel.