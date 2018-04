Mini Cooper lust 28 vrouwen

Door: AUTO55

Tot voor kort stond de teller op 27, maar dankzij wat ellebogenwerk van een ongetwijfeld zeer lenige dame mag Mini een nieuw record op haar buik schrijven. Sinds vandaag kan de Cooper immers 28 personen aan. Tenminste, door elke vierkante centimeter te benutten - inclusief koffer, boordplank en voetruimte. En op voorwaarde dat de deelnemers over de nodige fysieke kwaliteiten beschikken natuurlijk. Men is er trouwens ook in geslaagd om live op televisie 23 dames in een oer-Mini te laten plaatsnemen. Het vorige record stond op 21. Een wat zachter nieuwtje mag ook op z'n tijd.