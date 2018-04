Chevrolet Spark EV in beeld

Door: AUTO55

Nadat een eerste plaagstoot de revue passeerde, kunnen we nu heel wat beeldmateriaal voorleggen. En er is meer duidelijkheid wat de techniek betreft. De Spark EV doet zijn naam toch eer aan en laat zich door een 130pk sterke elektromotor aandrijven. Die moet een sprinttijd in 8 seconden mogelijk maken. Na 20 minuten is het 20kWh lithium-ion batterijenpakket voor 80% opgeladen en het proces valt te volgen via een app op de smartphone. Over de actieradius werd nog niets gelost. Vanaf 2013 kan je in Californië de eerste exemplaren op de kop tikken, maar over een Europees avontuur werd nog niets losgelaten.