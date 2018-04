Chevrolet haalt Spark EV naar LA

Door: AUTO55

Plannen omtrent een elektrische Opel Adam werden onlangs afgevoerd, al gaat die vlieger niet op voor de Chevrolet Spark. De Spark EV is evenwel geen volledig elektrisch aangedreven karretje, zoals de naam doet vermoeden, maar een plug-in hybride die een elektromotor aan een range-extender koppelt - allicht in de vorm van een benzinemotor. Het model luidt een nieuw tijdperk in voor het merk, dat in totaal 13 nieuwe of ingrijpend gewijzigde producten op de markt wil loslaten. Technische data kregen we nog niet te pakken. Chevrolet presenteert de nieuwigheid op de LA Auto Show, net als de - niet bij ons verkrijgbare - Impala, Malibu Turbo, Sonic/Aveo RS en Traverse. De hippe Camaro Hot Wheels niet te vergeten.