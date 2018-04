Lijnenspel bepaalt aankoop Kia of Hyundai

Door: AUTO55

Niet de prijs, maar het uitzicht bepaalt in eerste instantie of de autozoekende Europeaan al dan niet met een Kia of Hyundai huiswaarts keert. Bij Hyundai staat de aankoopkost op nummer twee, bij Kia wordt zelfs nog voorrang gegeven aan het onderhoudsaspect. Daar zal de geboden 7 jaar garantie wel voor iets tussen zitten.

In tegenstelling tot wat vaker wordt beweerd, is het de klanten dus niet alleen om de prijzenslag te doen. Kia's designdirecteur Peter Schreyer licht de studie toe: "Vijf tot zes jaar geleden waren Kia's simpelweg saaie auto's. Vandaag verlegt men de grenzen voor diverse autofabrikanten". Het onderzoek werd overigens uitgevoerd op vraag van de Europese auto-industrie in het algemeen.