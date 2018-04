1.000.000x Fiat 500

Door: AUTO55

Op 4 juli 1957 stelde Fiat haar eerste versie van de 500 voor, met het gekende succes tot gevolg. Het bolletje kon tijdens zijn carrière minstens 3,4 miljoen geïnteresseerden overtuigen. Niet geheel toevallig zorgde het merk 50 jaar later voor opvolging, toepasselijk 'Nuove 500' gedoopt. En dat karretje komt vandaag in de belangstelling te staan. Niet vanwege uitzonderlijke prestaties of een nieuwe uitvoering, maar vanwege de monsterverkoop die sinds het jaar van invoering amper te stoppen is.

Inmiddels is de kaap van een miljoen exemplaren dan ook bereikt. De auto die daarvoor verantwoordelijk is, betreft een witgespoten Lounge-model met een 1.2 liter benzinemotor tussen de wielen. De 500 rolt onder meer in het Poolse Tychy van de band en kent verschillende variaties op het thema, zoals de sportieve Abarth 500 en zonneklopper 500C. Onlangs mochten we ook persoonlijk kennismaken met de 500L, die nog amper gelijkenissen vertoont, en binnenkort wellicht met de hoogpotige 500X en praktische 500XL, die de markt nog moeten bestormen. Wie bovendien een tripje naar Californië in gedachten heeft, maakt kans om er de felgetinte 500e tegen het lijf te lopen - het verplichte elektrische nummertje dat nog aan de lijst ontbrak.