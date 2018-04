Opel Adam Rally Cup: de naam zegt het zelf

Door: AUTO55

Een OPC-versie komt er in principe aan, maar zo ver zijn we nog niet. In afwachting kunnen we alvast onze ogen uitkijken met deze Adam Rally Cup die - wie had het ooit geraden - bedoeld is voor de sport. En aangezien de voorlopig meest potente Adam voorlopig maximum 100pk kan aanspreken, was er wat werk voor de boeg. De geruchtenmolen wijst op een 145pk sterke 1.6 liter benzine gekoppeld aan een sequentiële vijfversnellingsbak. Geknipt dus voor junioren rallykandidaten, die Opel zelf wil opleiden.