BMW i3 Coupe Concept

Door: BV

s="internalLink" title="i3 Concept wordt eerste elektrische BMW" href="/nieuws/16515-i3-concept-wordt-eerste-elektrische-bmw">Over dik een jaar is de i3 realiteit. De vijfdeursversie tenminste. Uitgerust met een stekker en een 170pk en 250Nm sterke elektromotor die de eerste telg van BMW's i-submerk tot 160km ver brengt wanneer het uiterste van de lithium-ion-batterij gevergd wordt.

Op het Autosalon van Los Angeles staat nu evenwel een driedeursversie van hetzelfde koetswerk te blinken. In een trendy tweekleurig jasje, maar met afmetingen die (lengte: 3,66m, hoogte 1,55m en breedte 1,77m) nagenoeg identiek zijn. Een innovatieve neerwaartse knik achter de B-stijl zorgt evenwel voor een aparte styling. BMW bekijkt het als een oefening op mogelijke toekomstige modelvariaties. En we weten van bij Mini (met de Paceman bijvoorbeeld) dat de Duitsers graag alle gaatjes toestoppen. Aan de techniek werd helemaal niet getornd.

Het interieur is aangepakt en heeft nu een zetelbekleding die bestaat uit wol en leder, geborstelde aluminium accenten en houtinleg van eucalyptus. Achteraan maakt een bank plaats voor twee individuele zitplaatsen en dan is er natuurlijk ook nog een digitaal instrumentarium en een infotainment-systeem met erg uitgebreide mogelijkheden. Enkele daarvan zijn samen met plaatjes van binnen- en buitenzijde te ontdekken in onze fotospecial.