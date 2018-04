Mini Paceman officieel

Door: TB

Wie dacht dat Mini het onderhand wel eens voor bekeken zou houden met zijn variaties op hetzelfde thema, dacht verkeerd. Nummer zeven in het nageslacht heet Paceman en is naar eigen zeggen een Sports Activity Coupé. Daarmee zou je volgens Mini alles moeten weten, maar aangezien wij de link tussen de begrippen 'sport', 'aktief' en 'coupé' nogal vanzelfsprekend vinden, geven we toch wat meer informatie mee. De Paceman is gebaseerd op de Countryman en blijft met zijn lengte van 4,11m dan ook aardig in de buurt van eerstgenoemde. Het koetswerk is duidelijk herkenbaar als een afgeleide van, en toont een grote laaddeur achteraan, twee zijdeuren en de onmiskenbare tronie van de plattelandsjongen met diens grote koplampen en dito luchthapper. In het zij-aanzicht is duidelijk een coupé te zien dankzij de aflopende daklijn.

Net als de sportief ingestelde Coupé en Roadster zal de Paceman uitsluitend leverbaar worden in Cooper (S)-uitmonstering, met een John Cooper Works-variant in de pijplijn. Dit betekent een keuze uit vier verschillende motoren, allen met dezelfde vermogens- en verbruikscijfers als in de Countryman. Instapper is de Cooper Paceman met 122pk en 160Nm. Daarboven staat de tweede benzinevariant, de Cooper S Paceman die het met 184pk en 240Nm moet stellen. Dieselen kan natuurlijk ook. Er is keuze uit de Cooper D Paceman (112pk / 270Nm) en de Cooper SD Paceman (143pk / 305Nm). In alle gevallen ligt de sprinttijd naar 100 km/h 0,1 seconden lager dan die van de Countryman. Zeer snel is dat niet, maar ook als je de Paceman als SUV benadert is er een oplossing voor handen. Het ALL4-vierwielaandrijving is immers beschikbaar op de Cooper S, D en SD. Deze kan gekoppeld worden aan ofwel een handmatige of automatische versnellingsbak. Het systeem kan op intelligente wijze het vermogen naar de voor- of achterwielen sturen, en zodoende altijd optimale grip behouden.

Ook binnenin heeft Mini het interieur van de Countryman als basis genomen, met zijn grote, centrale snelheidsmeter en dergelijke meer. De Paceman is overigens puur ontworpen als vierzitter en daarom is ervoor gekozen om de achterbank te scheiden in twee aparte stoelen. Hier tussenin bevindt zich een railsysteem waar meerdere optionele houders/bakjes in geklikt kunnen worden. Ook al zoals bij de Countryman dus. Hoeveel de Paceman zal kosten is nog niet geweten, maar reken op een lichte meerprijs ten opzichte van de Countryman. De officiële voorstelling is voor het salon van Parijs over twee weken, en bij de verdeler zal hij te bewonderen zijn vanaf maart volgend jaar.