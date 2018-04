Dacia onder vuur bij EuroNCAP

Door: AUTO55

Het personeel van EuroNCAP heeft alweer een gaatje gevonden om niet minder dan 15 modellen aan een resem nieuwe en strengere crashtests te onderwerpen. De richtlijnen werden namelijk herzien en men zal het geweten hebben. Toch sprong enkel de Dacia Lodgy uit de band, in de negatieve zin welteverstaan. Daar waar de rest van de troep met 5 sterren naar huis ging kon de functionele Roemeen slechts 3 sterren bemachtigen. Vooral bij frontale impact zou de schade niet gering zijn en ook voetgangers zien gegarandeerd sterretjes na een onzachte ontmoeting met de Lodgy. De heren en dames van het instituut klagen eveneens aan dat de zelfverklaarde familieman onvoldoende rekening houdt met de veiligheid van de kinderen aan boord - zie de score van 77% - en het ontbreken van elektronische stabiliteitscontrole op de basisversie geeft wat hen betreft de doodsteek. Slecht nieuws dus, al zijn we bereid deze conclusies te nuanceren. Veiligheidsvoorzieningen zijn duur en de Lodgy is dat niet.

Auto's die zichzelf na deze uitgebreide vernielsessie vijf sterren mogen oppinnen zijn de Fiat 500L, Ford Fiesta en Kuga, Hyundai Santa Fe, Mercedes A-Klasse, Mitsubishi Outlander, Opel Mokka, Seat Leon, Skoda Rapid (en tweelingbroer Seat Toledo), Subaru Forester, Range Rover, Volvo V60 Plug-In Hybrid en de nieuwe VW Golf.