Door: AUTO55

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/fotospecials/3499-mazda-3-preview?article=http://www.auto55.be/nieuws/19191-mazda-3-komt-boven-water">Deze tekeningen dateren al van twee jaar geleden maar werden nu pas vrijgegeven. Wat je ziet is de uitlijning van de volgende 3, die verder borduurt op de huidige Mazda-ontwerptaal - ook wel Kodo genoemd. De opvolger van de C-segmenter uit 2009 wordt in principe volgend jaar voorgesteld en krijgt een nieuw onderstel aangemeten. Men verwacht dan ook een flinke reductie van het lichaamsgewicht, wat vooral tot een lager verbruik en dito emissiecijfers moet leiden. Het motorenaanbod blijft voorlopig in mysterie gehuld.