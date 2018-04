Hyundai Veloster C3 Roll Top Concept

Door: BV

Hyundai denkt duidelijk dat het nog 1983 is. Waarom zou je anders velgen uitvoeren in appelblauwzeegroen? Of eender wat anders, eigenlijk. Maar toch zitten ze op de Veloster C3 Roll Top Concept die op het Autosalon van Los Angeles wordt voorgesteld. Gelukkig alleen achteraan. Vooraan zitten zwarte exemplaren - die zijn meer van deze tijd.

Maar daar gaat het bij de Veloster C3 Roll Top niet om. Het gaat zelfs niet om de 1.6l turbomotor onder de motorkap die 20pk krachtiger is dan de productieversie en hier net boven 200pk aftikt. Nee, het gaat om de dakconstructie. Het vaste dak heeft immers plaats gemaakt voor een rolgordijn. Dat is aan de voorzijde te openen voor wat cabrio-sensatie, maar kan ook in de andere richting dienst doen. Samen met een aangepaste kofferklep levert dat het studiemodel praktische eigenschappen op die in de buurt van die van een pickup komen. In de cabine vinden we dan weer leder in twee kleuren en de koffervloer en de rugleuning van de zitbank achteraan zijn bekleed met de restanten van liefst 20 skateboards.