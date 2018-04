VW Beetle nog meer retro

Door: BV

Eigenlijk is elke VW Beetle Cabrio retro. Maar de ene is dat al wat meer dan de andere. En voor wie er echt nooit voldoende retro kan zijn, stelt VW op het Autosalon van Los Angeles drie nieuwe edities voor. Dat zijn de 50's, 60's en 70's Edition. Nu kan je zelfs kiezen hoe ver je je Beetle Cabrio stilistisch terug in de tijd katapulteert.

Elk van de drie edities heeft recht op een specifiek velgdesign. Bij de 50's Edition is zowel de lak als het dak zwart en krijg je verchroomde spiegelhuizen. Een koetswerkkleur in ‘Denim Blue' of ‘Candy White' moet samen met sportzetels in een zwart/blauwe ledercombinatie en eenzelfde zwarte softtop een sfeer oproepen die 10 jaar jonger is. En de seventies komen terug met een beige kap, een koets in ‘Toffee Brown' en specifiek leder. Je kan de drie vergelijken in de fotospecial.