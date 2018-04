Nieuwe wagens november: premium houdt stand

Door: BV

Afgelopen novembermaand werden 35.834 nieuwe wagens in het Belgische verkeer gebracht. Dat is dik 11% minder dan de 40.440 voertuigen van vorig jaar. Pijnlijk, maar niet rampzalig, al zal zulks nog bevestigd moeten worden wanneer de inschrijvingen op zeer korte termijn (constructeurs doen dat soms om hun cijfers wat op te krikken) uitgefilterd worden.

Volkswagen (4339), Renault (3288), Peugeot (2872), BMW (2622) en Opel (2605) maken de top vijf uit. Bij Renault waarschijnlijk weinig tevreden gezichten, want de Fransen staan 38% in de min in vergelijking met afgelopen jaar. BMW is dan weer een opmerkelijke stijger. Dat wist in november zo maar even 600 voertuigen meer uit te leveren dan in 2011. Het valt overigens op dat lager in de tabel ook Audi, Land Rover en Mercedes winstcijfers laten optekenen. Premium doet het duidelijk goed. Citroën, Toyota, Skoda en Honda zijn dan weer enkele constructeurs die in de hoek staan waar de slagen vallen.

Het totale aantal nieuw ingeschreven personenwagens sinds begin dit jaar staat op 464.413 stuks. Dat is 11,28% onder de cijfers van verleden jaar.

De lichte bedrijfsvoertuigen (-7,73%), de voertuigen tussen 3,5 en 16 ton (-38,1%) en de voertuigen van meer dan 16 ton (-37,59%) laten eveneens een terugval noteren de voorbije maand. Dezelfde vaststelling is er voor de markt van gemotoriseerde tweewielers die de afgelopen maand eveneens daalt (-10,14%).