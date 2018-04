Mercedes levert nieuwe Pausmobiel

Door: BV

De hoogste autoriteit in de Katholieke kerk gebruikt al een Mercedes als transportmiddel sinds de jaren dertig, wanneer het Vaticaan een Nürburg 460 Pullman Saloon in beslag nam. Een foto van dat model is alvast te zien op onze facebook-pagina.

De nieuwste aanwinst is een Mercedes M-Klasse, voorzien van de inmiddels karakteristieke glazen koepel. Die is ditmaal voorzien van grotere kogelvrije glaspartijen, een meer luxueuze zetel waarin het wapenschild van het Vaticaan geborduurd is en een verlichte dakhemel. En niet alleen de veiligheid, maar ook de toegankelijkheid werd grondig verbeterd. Vandaag nog wordt de auto, die werd overhandigd door Daimler topman Dr Dieter Zetsche, voor het eerst gebruikt.