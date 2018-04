Rinspeed vindt de stadsmini opnieuw uit

Door: BV

De Zwitsers van Rinspeed hebben geen gebrek aan fantasie. Nog nooit gehad. Op het Autosalon van Genève pakt het bedrijf steevast uit met knotsgekke of grensverleggende creaties. En de jongste jaren zijn die behoorlijk in afmeting gekrompen. De microMAX zal klaar zijn tegen maart 2013, maar de denktank onthult nu al heel wat details.

Het jongste studiemodel is weliswaar niet meer dan 3,6m lang, maar torent wel 2,2m boven het asfalt uit. Er is binnenin een hoop ruimte, omdat Rinspeed de mensen niet laat neerzitten. Vier volwassenen, een kind én een winkelwagen moeten probleemloos aan boord kunnen. Volgens de bedenker heerst er binnenin evengoed een gezellige en ‘loungy' sfeer. Het interieur heeft een koelkast, een koffiemachine en biedt inzittenden ook internettoegang. Voor werk of recreatie.

De hoekige creatie met wat bus- of zelfs tramtrekken, is niet bedoeld als strikt persoonlijk transportmiddel. Het is de bedoeling dat wie er mee rijdt, de extra zitplaatsen ter beschikking stelt. Natuurlijk wordt de hele regeling van routes, beschikbaarheid van plaatsen en voertuigen geregeld door een app. Boeken op voorhand is niet nodig, het kan allemaal in ‘real time'. Als er voldoende microMAX door een stad bollen, reduceert dat natuurlijk de CO2-uitstoot en zelfs de files. De aandrijving is -uiteraard- geheel elektrisch.