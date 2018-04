Rinspeed Bamboo gaat helemaal uit de bol

Door: BV

De gekke Zwitsers van Rinspeed pakken elk jaar op het Autosalon van Genève uit met ten minste één uit de band springende creatie. Dat gaat van duikbootauto's (Rinspeed Scuba) tot elektrische stadsauto's, maar alles wat bij Rinspeed buitenrolt is met een kwinkslag. Dit jaar is het de Bamboo. Een open pretmobiel die meer dan een beetje doet denken aan een moderne interpretatie van de Citroën Mehari en z'n naam dankt aan de milieuvriendelijke plantvezels waaruit het gros van de aankleding van het model is opgetrokken.

Onderhuids heeft de compacte Rinspeed een accu en een 54kW sterke elektromotor die het geheel in staat stelt een top van 120km/u te halen. De technologie is afkomstig van Mercedes, maar meer details worden daarbij niet vrijgegeven. Bovenstaande specificaties doen ons evenwel sterk aan de elektrische smart denken. Ook die wordt gewoon aan het stopcontact opgeladen en de autonomie van 105km is eveneens vergelijkbaar.

De Bamboo, uiteraard een concept car met geen enkele kans op serieproductie, wordt gepositioneerd als de ultieme vakantie-auto voor de Franse Côte d'Azur. Hij zit vol slimme vondsten... in de koffer zitten twee elektrische vouwfietsen, de achterste zetels kunnen (net als bij de Mehari) weggeklapt of verwijderd worden en het tijdelijke dak bestaat uit opblaasbare kussens die je op het strand de rol van luchtmatras kan laten vervullen. Dat de auto verbonden is met internet en je digitaal toegang verschaft tot je netwerk aan vrienden is inmiddels niet meer zo uitzonderlijk (toch niet bij concepts). Maar een grille die door middel van tekeningen en iconen het humeur van de inzittenden weergeeft, dat is nog eens iets speciaals. De talrijke vrolijke decoraties zijn van de hand van James Rizzi, een pop-art-artiest met wereldfaam.