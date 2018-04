Mercedes E-Klasse facelift geeft geheimen prijs

Door: BV

Mercedes is zo in de wolken met de opfrisbeurt van de nieuwe E-Klasse dat het bedrijf er in de communicatie steevast naar zal verwijzen als ‘de nieuwe E-Klasse'. Dat is een middel van de marketingboys om meer klanten in de val te lokken, en het schijnt te werken. Het uiterlijk is natuurlijk wel opgefrist, maar structureel verandert er niets. Nieuwe koplampen, een andere grille, aangepaste bumperschilden en slankere heupen zijn het voorwerp van de moderniseringsbeurt.

Van onderhuidse aanpassingen hadden we eerder deze week nog geen flauw benul. Maar nu blijkt er stevig aan de elektronica gerommeld te zijn. De radarsensoren hebben wat bijgeleerd en zijn nu gevoeliger en intelligenter. En ze werken samen met een stereocamera die achter de voorruit wordt ingeplant. Samen herkennen ze een dreigend ongeval, zien ze wegmarkeringen, lezen ze verkeersborden, spotten ze kruisend verkeer... Vermoeidheidsherkenning, dat werkt via de sensoren in de (helaas) elektrische stuurbekrachtiging is nu standaard. Je kan voortaan wel de gevoeligheid ervan instellen.

Mercedes ontwikkelde liefst vier verschillende afstellingen voor de bodemplaat. Eén dat de nadruk legt op comfort (standaard op Elegance), een wat stuggere 15mm verlaagde editie (standaard op Avantgarde), een luchtophanging (standaard op achtcilinderversies) en een sportonderstel dat je nagenoeg altijd uit de optielijst moet plukken.

Net achter de voorwielen gebeurt er wel heel wat, want zoals verwacht is er aan het motorenpalet gesleuteld. Alle krachtcentrales hebben nu een start/stop-systeem om wat extra CO2 uit te sparen volgens de EU-regeltjes. En er zijn nu ook viercilinder benzinemotoren. Tweeliter turbo's die 184 of 211pk opwekken en niet meer dan 5,8l/100km (135gr/km CO2) uitstoten. Tenminste in theorie. Een E400 met 333pk sterke V6 biturbo is ook nieuw. En al wat hierboven staat is klaar voor de Euro 6, terwijl die norm eigenlijk pas in 2014 van kracht gaat. De gewone E350 met 306pk en E 500 met 408pk blijven op post.

Dieselen kan al vanaf 5,5l/100km met de E200 CDI die 136 paarden inspant, maar gelukkig ook 360Nm trekkracht levert. De E220 CDI schopt het tot 170pk en E250 CDI levert 204pk. Allemaal uit vier cilinders. De E 300 heeft twee zuigers meer en levert 231pk, de E350 doet het met 252pk, wat ook meteen betekent dat wie zo veel mogelijk dieselpaarden wil, moet uitwijken naar één van de andere Duitse merken, want daar hangt meer aan de teugels.

Een hybride is tenslotte ook nog. Die combineert de E250 CDI met een 26pk sterke elektromotor en verbruikt op papier niet meer dan 4,4l/100km. Dat is amper 107gr/km (+10gr/km voor de break). Wie alle details zelf wil bekijken kan dat in onze uitgebreide fotospecial.