de 500 mooiste routes voor je gps

Door: TB

Wie graag met de wagen of motor op stap gaat, en dan hebben we het over de liefhebbers van het rijden óm het rijden, kan wel eens voor het probleem komen te staan dat dat de directe omgeving al gauw niet erg uitdagend meer blijkt. Als je de buurt een beetje beu bent en geen specifiek reisdoel voor ogen hebt, brengen vooraf uitgestippelde routes vaak soelaas. Mensen met kennis van zaken, en andere creatievelingen die je zijn voorgegaan en niet hebben nagelaten hun stappen te registreren, kunnen dankzij de moderne middelen snel en eenvoudig hun ervaringen delen. Ze zorgen er zo voor dat jij hun gedigitaliseerde noeste arbeid enkel in je gps moet laden om daarna te kunnen vertrekken met een knap en coherent traject voor de boeg. Tom Boudewijns is zo'n creatieve, professionele routeplanner. Nadat hij ondertussen meer dan 25 toertochtboeken op de markt bracht, komt hij nu met een nieuw product op de proppen. En wij konden het inkijken.

Tom's nieuwe cd-rom bevat niet minder dan 500 zorgvuldig uitgestippelde routes, ondergebracht in meer dan 20 Europese landen. De routes werden veelal door Tom zelf, dan wel door zijn entourage uitgewerkt en vaker wel dan niet in de realiteit uitgereden en geregistreerd. Elke route heeft een begin- en eindpunt (vaak hetzelfde), waarbij Tom meteen een hyperlink voorziet naar een hotel met drie sterren in de nabijheid waar volgens hem een overnachting niet kan tegenvallen. Er is steeds een overzichtskaartje voor elke route voorzien, en de mogelijkheid om het traject te bewaren in de bestandsformaten gdb, gpx, itn en tracks. Zodoende kan haast elk hedendaags gps-toestel met de bestanden overweg, waarna je gelijk de baan op kan.

De kracht van het produkt schuilt uiteraard in de routes zelf. Tom verzekerde er ons van dat de trajecten allemaal werden geactualiseerd en zorgvuldig nagelopen, zodat elke route niet alleen helemaal klopt (onvoorziene omstandigheden, zoals wegenwerken en dergelijke uiteraard buiten beschouwing gelaten) maar tevens over de mooiste baantjes in de regio loopt en daarbij alle voorhanden natuurpracht meepikt. De indrukwekkende verzameling brengt ook een haast onvermijdelijke zwakte met zich mee: een korte beschrijving van de route, laat staan een motivatie zal je niet terugvinden op de cd-rom, noch een verzameling van bezienswaardigheden die je op je pad zal kruisen. Dat had allemaal veel te veel arbeid gekost en het produkt quasi onbetaalbaar gemaakt. Tom's "500 mooiste tochten" is dan ook geen reisgids. Je moet er maar op vertrouwen dat de route de moeite is, en zelf aan de slag gaan met internet wil je leuke plekjes onderweg, interessante lunchpauzes of bijkomende logies boeken. De cd-rom bevat bovendien geen software om de routes te visualiseren of aan te passen. Dat moet je maar doen nadat je de bestanden in het pakket van je eigen gps hebt ingeladen.

We hebben een beetje een dubbel gevoel bij dit produkt. Enerzijds lijkt het aangebodene eerder summier en te weinig gedocumenteerd, waarbij er wordt verondersteld dat de liefhebber alle vertrouwen heeft in de kwaliteit van de individuele routes. Anderzijds valt het prijskaartje van € 29,95 natuurlijk behoorlijk mee, en staat de jarenlange ervaring van routeplanner en reisorganisator Tom Boudewijns uiteraard wel garant voor een hele resem interessante trajecten. Voor wie nog twijfelt hebben we evenwel goed nieuws, want wij geven zomaar 5 exemplaren weg aan onze lezers. Om kans te maken op dit mooie kerstgeschenk, surf je als de bliksem naar onze Facebook-pagina. En wie er jammer genoeg geen heeft kunnen bemachtigen, kan natuurlijk nog steeds bij www.tomboudewijns.nl terecht.