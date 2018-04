Infiniti doet aan naamsverandering

Door: AUTO55

Gedaan met M, G, FX en EX, of toch binnen afzienbare tijd. Nog voor de overgang naar modeljaar 2014 krijgen alle modellen van het Japanse premiummerk een nieuwe type-aanduiding opgespeld om het gamma overzichtelijk te maken. Er worden namelijk nog enkele nieuwe bolides verwacht.

Q verwijst in de toekomst naar berlines, coupés en cabrio's, terwijl de toevoeging X synoniem staat voor crossovers en SUV's - zoals nu al het geval bij de QX56. De volgende G is eerst aan de rol en zal bij de voorstelling in Detroit als Q50 worden voorgesteld. De coupé/zonneklopper van dienst prijkt dan als Q60 in de folders.