Mercedes CLA A45 AMG wordt klaargestoomd

Door: AUTO55

Nog voor de presentatie op de NAIAS-beurs in Detroit volgende maand, krijgen we een blik op de vierdeursafgeleide van de A-klasse: de CLA. Of zou het de AMG-variant kunnen zijn. Deze verschijnt waarschijnlijk in september volgend jaar en beschikt over een drukgevoede 2,0l die volgens de geruchten 354pk en 450Nm koppel produceert. Genoeg om een sprintje in 5 seconden te voltrekken. Verder mag de aanwinst van het nieuwe 4Matic vierwielaandrijfsysteem gebruik maken.

Wat zo'n A45 AMG kosten zal, hebben we voorlopig het raden naar. Hier zijn alvast enkele beelden om spaargedrag in de hand te werken.